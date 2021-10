Vito, il presunto ex fidanzato di Miriana Trevisan, si è palesato con Deianira Marzano svelando quali sono gli attuali rapporti con la concorrente del Grande Fratello Vip.

Ci tenevo ad approfondire e ho deciso di contattare Vito, che tra l’altro non sapevo di conoscere. In passato abbiamo fatto un’inaugurazione insieme per un suo locale. Mi ha spiegato, è stato molto carino, che con Miriana ha avuto una appassionata storia d’amore, ma soprattutto di amicizia. Li lega tanto.

C’era stato quel video in cui diceva di essere impegnata perché quel video è stato fatto quando lei fece i provini per il Grande Fratello. Loro, dopo circa 15 giorni, decisero di chiudere questa relazione per delle cose che Vito mi ha spiegato ma che non voglio stare a dire qui nel dettaglio.