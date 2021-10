Il rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu sta subendo una battuta d’arresto? La showgirl fuori dal Grande Fratello Vip avrebbe una frequentazione in standby e, proprio in questi giorni, ha chiarito al figlio di Patrizia Mirigliani che in Casa non ci saranno avvicinamenti troppo intimi.

L’ex fidanzato di Miriana fuori dal GF Vip: “Sta facendo un casino”

Miriana ha riferito al resto dei vipponi una indiscrezione che le sarebbe arrivata in Confessionale: il suo ex starebbe facendo “chiasso” fuori raccontando delle cose.

Naturalmente non si tratta di Pago e non sappiamo se la persona in questione faccia riferimento ad una storia avuta (o lasciata in sospeso) poco prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip.

Intanto Miriana è stata accusata dal web di prendersi gioco di Nicola solamente perché ha voluto mettere un “freno” alla loro conoscenza vista la situazione fuori.

Stasera nel corso della diretta si parlerà anche di questo?

