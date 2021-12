Ex fidanzato di Miriana a cena con Nicola Pisu: “Gli do due dritte”, la “vendetta” dopo il GF Vip – FOTO

“La vendetta è un piatto che va servito freddo” celebre frase per descrivere (ironicamente, specifichiamo) l’atteggiamento del buon Nicola Pisu nei confronti di Miriana Trevisan dopo il trattamento ricevuto al Grande Fratello Vip.

La vendetta di Nicola Pisu dopo il GF Vip: a cena dall’ex di Miriana Trevisan

Nicola Pisu è stato a cena in un ristorante romano il cui proprietario è Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan. I due si sono anche scattati un selfie che non è passato inosservato agli amici della rete.

Lo scorso 19 novembre, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip parlando di Miriana Trevisan ha aggiunto:

Ero molto innamorato ma ho capito che da parte sua c’era un freno. Per lei era solo attrazione fisica. Era inutile portare avanti un amore a senso unico.

L’ex compagno di Miriana ha condiviso sul suo profilo di Instagram la foto in compagnia di Nicola scrivendo: “Gli do due dritte”, riferimento palese alla Trevisan?