Vito Fiusco, ex fidanzato di Miriana Trevisan (di cui si è molto parlato in queste settimane), ha scritto una lettera pubblica ai colleghi di Novella 2000 per fare delle precisazioni sul suo rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip.

Cara Novella 2000, ti scrivo per fare chiarezza su un fatto che da giorni mi sta causando disagio e dispiacere, legato alla mia storia sentimentale – terminata da tempo – con Miriana Trevisan, attualmente ospite della Casa del Grande Fratello VIP. Con Miriana abbiamo avuto una bella relazione sentimentale, poi trasformata, dopo la separazione, in una profonda amicizia. La storia è terminata alcune settimane prima del suo ingresso nella Casa, ma pare che alcuni ritengano che tale storia sia ancora in piedi. Tanto da inviarmi, quotidianamente, sollecitazioni di dire la verità attraverso le mie pagine social, con messaggi sia privati sia pubblici, spesso anche aggressivi. Ciò, oltre a dispiacere me, è motivo di necessaria chiarezza con la mia compagna Veronica, con la quale da alcune settimane sto vivendo una bellissima relazione. La verità, cara Novella, lo ripeto: è che la mia storia con Miriana era già terminata prima del suo ingresso nella Casa del GF Vip.

L’ex di Miriana Trevisan ha deciso di esprimere un parere anche su Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu: