L’ex fidanzato di Federica Calemme la picchiava? La giovane concorrente del Grande Fratello Vip prima di entrare nella Casa aveva intrapreso una conoscenza con un ragazzo dopo una lunga relazione di sei anni.

L’ex di Federica Calemme la picchiava? “Era violento”

Secondo quanto riportano i miei amici di Twitter ed i colleghi di Novella 2000, Federica Calemme avrebbe raccontato a Sophie Codegoni di una relazione tossica durata per diversi anni:

Comunque oggi Federica si è confidata con Sophie dicendo che il suo ex ragazzo la picchiava ed era violento. A me sinceramente dispiace e forse il suo essere stata restia all’affetto di Gianmaria ha un motivo dietro più complesso.

Il ragazzo in questione non è il misterioso Leo di cui ha parlato spesso in questi giorni così come precisano ancora su Twitter:

Mi dispiace molto per Federica. Raccontava di come il suo ex la picchiava ed era violento con lei.

E ancora:

Federica ha appena confidato a Sophie che il suo ex era violento e la picchiava. Poi la regia ha censurato.

Stasera Federica potrebbe uscire dalla Casa del Grande Fratello Vip perché si trova in nomination insieme a Soleil Sorge e Carmen Russo (i sondaggi vi aspettano proprio sul nostro blog).