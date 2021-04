Stefano Coletti sta cercando di riconquistare il cuore di Elisabetta Gregoraci? Dopo i mitici “colpetti” del Grande Fratello Vip, del ragazzo non si è saputo più nulla fino a… oggi!

“Chi è il misterioso ammiratore segreto che da tempo manda centinaia e centinaia di fiori a Elisabetta Gregoraci?”, questo è l’interrogativo che riporta l’ultimo numero di Chi Magazine attualmente in edicola.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini continua:

In un primo momento si era pensato a Manuel, noto imprenditore playboy padovano; ma lui smentisce seccamente. Tutte le strade portano al suo ex: Stefano Coletti.

Dopo la fine del GF Vip la Gregoraci è tornata nuovamente single dedicandosi solo all’amore del piccolo Nathan Falco. Ed infatti, proprio la vicinanza con Flavio Briatore aveva fatto impazzire il gossip desideroso di rivedere la coppia insieme.

Briatore ed Elisabetta, però, hanno smentito categoricamente un ritorno di fiamma ma restano in ottimi rapporti di stima e amicizia anche per amore del figlio.

Per questo motivo, Stefano Coletti potrebbe essere ritornato in pista cercando di riconquistare il suo cuore: avrà qualche speranza? Vi terremo aggiornati!

