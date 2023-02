Gianluca Benincasa, fermato prima di entrare al GF Vip da un esposto presentato da Stefano Fiordelisi, si è sfogato sui social parlando di Antonella e svelando alcuni retroscena prima dell’ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

L’ex di Antonella Fiordelisi prova “disgusto e imbarazzo”: i retroscena

“Dopo 15 giorni si era dimenticata di me”, ha esordito Gianluca svelando alcuni retroscena: “si sarebbe imposta alcune cose prima di entrare comprese le frasi in latino che provavamo in barca perché voleva far credere di non essere stupida”.

Lo sfogo dell’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi prosegue:

Si faceva toccare dappertutto. Lei stessa ha messo la mano di lui li per fargli sentire l’odore e il sapore delle parti basse (pubblicamente). Lei ci è andata a letto senza fragarsene delle promesse d’amore fatte (dichiarato da lei). Io mi sono stato sempre zitto e l’ho sempre difesa (Ovviamente non ho mai approvato pubblicamente le azioni con il suo profilo da parte del padre).

E ancora:

C’è stata la possibilità di ripulirmi dalle dicerie di cornuto e di coglion* affibiatemi facendo il programma e chiudere definitivamente i rapporti con lei, ma mi hanno dato dello stalker. In più ha continuato a parlare di sperma facedomi pubblicamente vergognare (essendo stata la mia ex). Ripeto ho tutto il diritto di parlarne male o bene, ma lei no, dato il mio atteggiamento fino a dicembre/gennaio.

Gianluca Benincasa ha svelato anche cosa prova adesso per la sua ex Antonella Fiordelisi:

Disgusto, delusione e imbarazzo. Non sono un puritano, ma delle cose non si possono fare sapendo che ci sono telecamere. Diciamo che abbiamo fatto anche di peggio nella vita, ma in un reality in cui sai che ti guardano famiglie e tutto, credo sia indecente. Tutto questo con il fatto che io e lei non ci siamo mai lasciati, e non ha mai chiesto un confronto prima di arrivare a fare tutta quella merd* che ha fatto. Bastava dire: “Grande fratello vorrei parlare con un persona che ho fuori importante per mettere un punto alla nostra relazione”. Invece sia lei che i genitori hanno fatto finta che io non esistessi.