L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, intervistato da FanPage, vuota il sacco sulla fine della loro storia prima del Grande Fratello Vip. Secondo Gianluca Benincasa i due, prima dell’ingresso in Casa, si sarebbero presi una pausa e quindi non si tratterebbe di una rottura definitiva.

Ci eravamo presi una pausa così che potesse viversi a pieno la sua esperienza, ma i sentimenti non si spengono da un giorno all’altro. È mancato del tutto il rispetto nei miei confronti. Sono passato per stupido, ci ho perso la faccia. Non ho aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi abbia fatto male vederla tra le braccia di un altro , ma ora voglio raccontare come sono andate davvero le cose. Finora sono rimasto in silenzio per rispettare la sua esperienza televisiva, ma nel frattempo è stato detto tanto di me, soprattutto da parte di persone esterne che del nostro rapporto non sanno nulla. Mi hanno accusato di essere un malato di fama, ma non mi sono mai intromesso, nonostante la nostra è stata l’unica storia d’amore autentica nella vita di Antonella.

A quanto pare, esattamente come è accaduto con Francesco Chiofalo, il padre di Antonella Fiordelisi si sarebbe messo in mezzo anche questa volta:

Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia.

Gianluca e Antonella si sono conosciuti nel 2017. In quel periodo la Fiordelisi era fidanzata con Francesco Chiofalo:

Quando ha chiuso con Chiofalo ho iniziato a corteggiarla sul serio. Lei non si fidava perché io ho sempre avuto molte donne, ma a settembre 2021 ho deciso di darle l’esclusiva. Da lì Antonella è completamente cambiata, ci siamo innamorati. Lei stessa parlava a chiare lettere di amore, ma non lo ha mai dichiarato per non compromettersi lavorativamente. Io invece pubblicavo foto e video con lei per dimostrarle che non volevo altre ragazze intorno.

Ci siamo conosciuti in modo bizzarro. Nel 2017 mi ha contattato su Facebook una ragazza con un profilo fake di Antonella. Ci siamo dati una serie di appuntamenti, ma ovviamente non si è mai fatta trovare. Dopo mesi ho incontrato per caso la vera Antonella, in un locale di Salerno. Siamo diventati amici, nel frattempo abbiamo avuto altre storie. Lei ha avuto diverse frequentazioni, molte delle quali solo con lo scopo di creare gossip, come quella con Francesco Chiofalo.

È stato il mese e mezzo più brutto della mia vita. Non ho mai aperto bocca nonostante fossi innamorato e mi facesse male vederla tra le braccia di un altro. Ho smosso i voti di mezza Italia per aiutarla a risultare la preferita. Mi sono sentito uno stupido agli occhi di chi ci conosce, sapevano che doveva trattarsi di una pausa di riflessione. Invece anche sui social sono passato per il “cornuto” di turno. Quasi non riuscivo ad uscire di casa dalla vergogna. Credo che sia frutto delle sue insicurezze. C’è solo tanta paura di restare sola. Antonella ha preso Edoardo come un’ancora alla quale aggrapparsi, ma sono sicuro che non le piaccia realmente. Non è nemmeno il suo tipo, così come non lo è Antonino.

Quando a lei piace un ragazzo, si lascia andare totalmente, non tentenna in questo modo. Mi sembra più che altro di vedere che baci “l’amico gay” della situazione. Lui credo sia più che altro innamorato del personaggio. Alla fine una come lei dove la trova? È una bella ragazza, lavora in televisione… Edoardo sta passando anche per la vittima in questa dinamica e ha capito che questo gli fa gioco.