Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, intervistato dal buon Lorenzo Pugnaloni per Tvpertutti.it, si è candidato per la prossima edizione del Grande Fratello Vip facendo un pronostico sul vincitore di questo anno.

L’ex della Fiordelisi si candida per il Grande Fratello Vip e fa un pronostico

Vorrei che vincesse Oriana perché è molto vera e ha carattere, anche quando lei si intrometteva nelle dinamiche lo faceva con intelligenza e naturalezza, a differenza di altri concorrenti che sono usciti che entravano nelle dinamiche forzatamente. Non faccio nomi o sarebbe troppo esplicito. Oriana merita la vittoria per quello che ha dato nel gioco.

Questa la previsione dell’ex di Antonella Fiordelisi.

Successivamente Benincasa si candida per l’ottava edizione del reality show condotto da Signorini: