Valentina Nulli Augusti ha attaccato Sonia Bruganelli tramite social. Dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, Tommaso Eletti si è aperto un po’ di più e l’opinionista ne ha preso velatamente le difese.

Ti ho seguito nel tuo percorso precedente e secondo me non solo tu stai cambiando, ma credo anche che non sia del tutto colpa tua. Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un reality come quello che hai affrontato. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo, ma non certo in un reality in cui hai dato il peggio di te.

Spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina, credo che Valentina avrà avuto altre dinamiche sue personali, lui si merita una ragazza della sua età, che cresce insieme a lui.