Maryanna Bosis, ex fidanzata di Marco Bellavia, intervistata da tuomagazine.com, ha parlato del mental coach accusandolo di “marciare” su questa storia dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip.

L’ex fidanzata di Marco Bellavia lancia delle pesantissime accuse

Credo proprio che ci stia marciando. – ha affermato la donna – Ovviamente è un mio parere, una sensazione che ho avuto forte guardandolo in tv. Magari mi sbaglio, ma nella casa ho visto un Marco diverso da come l’ho conosciuto io… Non ho creduto e non credo al suo interesse per Pamela, la reputo una donna bellissima ma a mio avviso non di suo gusto… So che donne gli piacciono visto che sono stata la sua fidanzata per quattro anni!

La donna aggiunge un altro retroscena:

Lui sa benissimo cosa deve fare. L’altro giorno, quando è uscito dalla casa, mi ha mandato un messaggio pieno di insulti pesanti. Diceva che non aveva più bisogno di me, che la gente ormai lo amava e che era giunto il momento di cavalcare l’onda. Ha aggiunto che avrebbe finalmente pubblicato il libro che stava scrivendo… E che potevo anche andarmi a riprendere “quello schifo di auto” che gli ho regalato perché ora non ne ha più bisogno. Scusate – anche evitando di ripetere gli insulti annessi – ma non mi sembrano i messaggi di uno che piange in terra nel corridoio…

Maryanna Bosis racconta anche quanto è durata la storia con Marco Bellavia:

La nostra storia è iniziata nel 2016. È stato lui a contattarmi tramite i social dopo aver visto le mie foto. In realtà lui mi aveva già contattata nel 2014, ma per una serie di eventi io allora non accettai i suoi inviti. La nostra storia è durata fino al 2020 dopodiché è sempre stato un tira e molla… È finita a causa mia. Purtroppo sono stata un po’ scorretta nei suoi confronti e ho seguito consigli di persone che non volevano per nulla il nostro bene… Abbiamo litigato varie volte e in un paio di situazioni è stato un pochino aggressivo, ma assolutamente nulla di grave. Cose che credo capitino a molte coppie… Lui mi ha lasciata, ma come ripeto è stato un tira e molla fino allo scorso marzo. Poi a giugno ci siamo rivisti, lui è venuto a cena da me. Lì mi resi veramente conto di non provare più niente per lui.

La ex fidanzata di Bellavia racconta il primo crollo psicologico nel 2018:

Nel 2018 causa varie situazioni, è stato veramente male. Credo che non abbia retto a un susseguirsi di eventi spiacevoli che si sono susseguiti nella sua vita. Ha avuto un grosso crollo psicologico e da lì ha cominciato un percorso con un psicologo e farmaci. E su questo riconosco un po’ anche le mie colpe…

E poi lancia l’ultimo appello: