La ex fidanzata di Manuel Bortuzzo al GF Vip: chi è Federica Pizzi e perché si sono lasciati

Stasera, così come ha anticipato Mattino Cinque, Manuel Bortuzzo incontrerà la sua ex fidanzata nel corso della prima serata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

Federica Pizzi, chi è l’ex di Manuel Bortuzzo e perché si sono lasciati

Questa sera vi posso anticipare che in studio ci sarà ospite Federica, l’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo. Questa è un’anticipazione che vi vogliamo dare, dandovi l’appuntamento a questa sera con Alfonso Signorini che sta guardando e che saluto, al quale mando un bacio!

Ma chi è la ex fidanzata di Manuel Bortuzzo e perché si sono lasciati? Il suo nome è Federica Pizzi, incontrata subito dopo la rottura con la prima ragazza Martina e con la quale aveva trascorso l’ultimo romantico San Valentino.

Bortuzzo lo scorso febbraio è stato intervistato da Il Gazzettino e, in quella occasione, aveva precisato:

È vero, volevo un San Valentino romantico perché ho conosciuto una persona speciale. E’ la figlia della compagna del mio dentista.

A svelare il motivo della fine della loro storia è stato Franco, il padre di Manuel Bortuzzo.

Ospite a Radio Radio nella trasmissione “Non succederà più” condotta da Giada Di Miceli, il padre di Manuel Bortuzzo ha parlato anche delle ex fidanzate del figlio:

Obiettivamente, lo dico guardando tutte le sue ex che oggi rimpiango perché erano delle ragazze stupende e con un carattere molto generoso, molto affabile.

Nella stessa intervista Franco aveva anche detto di essere molto dispiaciuto per la fine dell’ultima relazione del figlio con Federica, ragazza che apprezzava molto.

I due si sarebbero lasciati perché lei non sarebbe riuscita ad andare oltre la disabilità fisica di Manuel che lo avrebbe ostacolato anche nei gesti quotidiani come andare al mare.

Come reagirà Manuel?