La ex di Letizia Petris svela altri retroscena: “Ho parlato con Andrea”

Nicole Conte, ex fidanzata di Letizia Petris del Grande Fratello, ha deciso nuovamente di vuotare il sacco raccontando altri retroscena in merito ad Andrea Contadini, fidanzato che la concorrente aveva prima di entrare nella Casa.

Durante una intervista riportata fedelmente dai colleghi di Biccy.it, ha svelato di aver parlato con Andrea servendoci altri retroscena che vi riportiamo a seguire:

Lei con tutti si espone, ma fino a un certo punto e infatti non è mai andata in nomination. È stata molto brava con questa strategia. La sua storia? A lei di Paolo non interessa niente.

Ma poi ieri una scena bruttissima. Gli diceva cosa doveva mettersi. Lui poverino non ha un’identità sua, lo trattava malissimo.

Lui non sta facendo il suo gioco, si sta facendo l’esperienza di Letizia, che per pararsi il didietro è attaccata alla cosa che poteva essere più facile lì dentro, ovvero avere una relazione o avere un’amicizia con la persona che in quel momento era più vista ovvero Perla.

Se l’amicizia con Perla è vera? Lei una volta uscita da lì non calcolerà più nessuno. Quando esce ricerca il suo ex. Scriverà anche a me per insultarmi o mi chiederà di vederci.