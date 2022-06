LDA dopo Amici 21 è entrato ufficialmente nell’olimpo degli artisti più amati del momento. Per questo motivo, un video della sua ex fidanzata che piange ad un suo concerto è diventato virale costringendo la ragazza ad intervenire.

La ex fidanzata di LDA piange al suo concerto: il video è virale, lei interviene

Il video in questione mostra la ragazza in lacrime mentre ascolta il suo ex fidanzato cantare: “Pov: sei l’ex fidanzata di LDA che non ha superato la fine della relazione”, si legge.

A poche ore di distanza dalla diffusione del video divenuto virale, la ragazza è intervenuta svelando per quale motivo si è commossa:

Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui!

