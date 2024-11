La ex di Javier “demolisce” Shaila e Lorenzo al GF: “Assetati di fama”

Ospite a Casa Lollo, l’ex tronista Sara Tozzi ha aperto il suo cuore, raccontando come sono andate davvero le cose tra lei e Javier Martinez dopo la loro uscita dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Sara, che aveva tra i suoi corteggiatori proprio il pallavolista, ha deciso di abbandonare il programma dopo una segnalazione che rivelava come Javier fosse ancora legato alla sua ex, contravvenendo al regolamento che vieta relazioni esterne durante la partecipazione allo show. Ovviamente, tra una chiacchiera e l’altra, non è mancato il commento su Lorenzo e Shaila.

Il chiarimento tra Sara e Javier e il commento su Lorenzo e Shaila

Durante l’intervista, Sara ha raccontato di aver chiarito con Javier poco dopo l’uscita dal programma: “Lui, anche prima che io decidessi di abbandonare il trono, ha provato tramite la redazione e tramite le mie amiche su Instagram a contattarmi”, ha spiegato. La Tozzi ha sottolineato che, nonostante inizialmente non si fidasse di lui, ha deciso comunque di avere una conversazione chiarificatrice: “Ho registrato tutta la telefonata perché non mi fidavo di lui e non volevo che uscisse fuori chissà quale verità distorta. E’ stato da subito gentilissimo, ci teneva veramente a chiarire”.

L’attenzione si è poi spostata sul Grande Fratello, dove Javier Martinez è attualmente concorrente e coinvolto in un triangolo amoroso con Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Sara ha dichiarato di credere nella sincerità dei sentimenti di Javier: “Io credo che l’interesse fosse sincero, non sto qui a parlare di sentimenti”, ha detto, paragonando l’esperienza del GF a quella di Temptation Island, dove lei stessa ha partecipato e ha sperimentato la forte connessione che si crea in contesti isolati.

Il commento di Sara sulla relazione tra Shaila e Lorenzo

In merito alla relazione improvvisa tra Shaila e Lorenzo, Sara ha espresso dubbi sull’autenticità dei loro sentimenti, tirando in ballo anche l’ex tronista Alessandro Zarino, con il quale ha mantenuto un buon rapporto. Secondo Sara, sia Shaila che Lorenzo sembrano orientati a trarre visibilità dalla situazione, una mossa strategica che punta a far parlare di loro: “Hanno capito che questo mix funzionava, più della presenza di Javier in questa coppia, c’era più hype su loro due”.

Tuttavia, Sara ha precisato di non avere abbastanza elementi per giudicare se sia vero amore o solo un tentativo di fama.

Alla domanda su un suo possibile ritorno in TV, magari al Grande Fratello, Sara ha risposto di preferire la serenità che ha conquistato lontano dai riflettori. Ha ammesso che, pur avendo fatto sacrifici, è soddisfatta dei traguardi raggiunti senza l’aiuto della televisione e non desidera esporre ulteriormente la sua famiglia in TV.