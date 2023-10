Dopo Mew e Matthew sarebbe nata una seconda coppia ad Amici 23. Stiamo parlando di Sarah Toscano e Holy Francisco, tra i quali è scoccato il primo bacio, come emerso nel daytime del talent show di Canale 5. Anche in questo caso però ci sarebbe un “piccolo” problema: uno dei due è fidanzato (o quasi…).

Nella Scuola di Amici 23 è arrivata un’ondata di amore. A poche settimane dall’inizio della nuova edizione, sono già due le coppie nate nel talent di Maria De Filippi. Pochi giorni fa è arrivato il bacio per la prima coppia, quella formata da Mew e Matthew.

Adesso, invece, è giunto un bacio anche tra Sarah e Holy Francisco. Peccato però che lui abbia una fidanzata (o quasi) fuori dalla Scuola di Amici 23.

Dopo il bacio tra i due giovani allievi, infatti, non si sono fatti attendere i meme ironici sulla reazione della fidanzata di Holy Francisco, che, pure per questo motivo, ha deciso di rompere il silenzio facendo delle precisazioni riportate da Amici News:

leri abbiamo parlato con l’ormai ex di Holye quello che ci ha raccontato è che la loro frequentazione è terminata circa una settimana fa. Una sua risposta è stata: “Allora ci eravamo presi un po’ di tempo di “pausa” in cui comunque ci sentivamo come se stessimo insieme, e poi circa una settimana fa ci siamo lasciati del tutto“.