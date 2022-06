La ex fidanzata di Francesco Oppini rompe il silenzio dopo la fine della loro storia

Cristina Tomasini, dopo mesi di silenzio, ha deciso di dare una chiara indicazione sulla fine della sua storia d’amore con Francesco Oppini, ex concorrente del Grande Fratello Vip che, a quanto pare, avrebbe già un’altra storia.

Tra i commenti pubblicati sotto una delle ultime foto che ha postato sul suo profilo di Instagram, una utente ha chiesto all’ex fidanzata di Oppini se fosse ancora innamorata e per quale motivo appare triste e non sorride.

La risposta, seppur generica, appare molto chiara: “Sono innamorata della vita. – ha esordito Cristina – giudicare da qualche scatto fotografico penso sia molto superfluo, fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.

La storia d’amore tra Cristina Tomasini e Francesco Oppini si sarebbe già conclusa ad aprile proprio quando l’ex concorrente del GF Vip era stato beccato in compagnia di una misteriosa bionda così come vi avevamo già riportato.

Successivamente, la ragazza bionda (che dovrebbe chiamarsi Francesca) è ricomparsa a casa sua con il suo gatto. Oppini, per tutta risposta, dopo la fine del GF Vip ha voluto stare lontano dal gossip e non ha confermato la nuova relazione.