Biagio D’Anelli è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip da una settimana ma già si sta facendo apprezzare dal pubblico, compresa all’ex fidanzata Jessica Mazzoli che con lui ha avuto una breve relazione.

Rispondendo alle domande di Instagram, la cantante ha raccontato di quanto sia felice dell’ingresso di Biagio D’Anelli al Grande Fratello Vip, parlando pure della fine della loro relazione:

Io sono veramente felice che Biagio sia al GF Vip perché se lo merita. E’ una persona che ha tanto da dare e tanto da dire. E’ una di quelle persone che c’è sempre stata per me.

Come mai ci siamo lasciati? Cosa importa sapere perché una relazione finisce. Le storie iniziano e poi terminano. E’ importante sapere come prosegue. La cosa importante è per me Biagio c’è sempre stata un’amicizia forte e bellissima.