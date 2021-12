Manuela Ferrera, ex partecipante dell’Isola dei Famosi ed ex fidanzata di Biagio D’Anelli, ha voluto scrivere una lettera tra le pagine del settimanale DiPiù per mettere in guardia Miriana Trevisan.

L’ex fidanzata di Biagio D’Anelli mette in guardia Miriana Trevisan

L’ex concorrente dell’Isola ha svelato di essere stata tradita da Biagio D’Anelli durante una festa organizzata nella casa dove conviveva proprio con Manuela:

Mi sono addormentata sul divano. Quando mi sono risvegliata, ho trovato Biagio che baciava una delle sue ospiti.

Poi il consiglio a Miriana:

Lui non è l’uomo giusto per nessuno di noi. È l’uomo giusto per se stesso, perché di amare non è mai stato capace. Di tradire, invece, è sempre stato capacissimo. Miriana, devi sapere che Biagio è un uomo che ha fatto soffrire tutte le donne con cui è stato e se decidi di continuare a frequentarlo prima o poi farà soffrire anche te. Lascialo!

In questi giorni anche il migliore amico di Miriana Trevisan ha fatto volare sopra la Casa del Grande Fratello Vip un messaggio aereo a lei indirizzato mettendola in guardia su Biagio D’Anelli.

Miriana aprirà gli occhi oppure deciderà di proseguire per la sua strada?