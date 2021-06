Giulia Laura Abbiati è stata definita la ex fidanzata di Awed con il “cuore spezzato”. La notizia è apparsa tra le chicche di gossip dell’ultimo numero di Chi Magazine.

Prima di partire per L’isola dei famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. “Chi” vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian.

Questo il trafiletto comparso nel nuovo numero del settimanale diretto da Alfonso Signorini uscito proprio ieri mattina.

Nonostante la sua riservatezza, Giulia Laura Abbiati ha immediatamente replicato tramite il suo profilo di Instagram:

Non ho mai messo in mostra la nostra breve frequentazione, non mi appartiene. Stamattina però mi sono svegliata come ‘ex fidanzata di Awed con il cuore spezzato’ ed è molto ironico dato che entrambi sappiamo che di cuori infranti non ce ne sono stati, anzi.

È inoltre surreale che mio padre, uomo che ha costruito una carriera intera nell’ombra della sua riservatezza, si trovi inserito in questo patetico gossip di sua figlia con un ragazzo a lui nemmeno mai presentato! Capisco che tutto fa gioco…ma non pensavo si potesse arrivare davvero a tanto. Ah cosa più importante, vi rassereno sul mio cuore che, oltre a essere intatto, è anche pienamente occupato.