Ex fidanzata di Andrea Damante lo “segue” in giro per l’Italia: news dopo la rottura da Giulia De Lellis

Dopo l’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano, anche Amedeo Venza racconta nuovi dettagli su Claudia Coppola, ex fidanzata di Andrea Damante che lo starebbe “tampinando” in giro per l’Italia dopo la rottura da Giulia De Lellis.

Ex fidanzata di Andrea Damante lo “tampina” in giro per l’Italia

A quanto pare Claudia Coppola seguirebbe Andrea Damante in molte tappe lavorative in giro per le discoteche italiane. Questa la segnalazione arrivata dall’esperta di gossip così come dimostra il video che trovate ad inizio articolo, confermata anche da Amedeo Venza:

Come mai Cloddi da un po’ di tempo a questa parte si trova sempre nei posti dove suona Andrea Damante? Lunedì lui suonava in Puglia e lei era in Puglia (a pochissimi chilometri). Sabato lui suona in Sardegna e lei è già lì.

Claudia Coppola sta cercando di riconquistare il suo ex fidanzato? Nel frattempo, per quanto riguarda le novità, pare che anche Giulia De Lellis, secondo Giornalettismo, abbia già voltato pagina incominciando a frequentare il rampollo Carlo Beretta: