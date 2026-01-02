Ex del GF Vip rompe il silenzio: “Signorini e Corona..”

Luciano Punzo e il retroscena sul GF Vip: “Dietro il mio ingresso una chiamata con Corona e Signorini”

La settima edizione del Grande Fratello Vip, conclusasi il 3 aprile 2023 dopo essere andata in onda dal 19 settembre 2022, è stata l’ultima versione “Vip” del reality. Col passare del tempo continuano però a emergere indiscrezioni sui meccanismi di selezione dei concorrenti. Tra i nomi finiti sotto i riflettori c’è quello di Luciano Punzo, che secondo alcune ricostruzioni sarebbe stato individuato da Fabrizio Corona. L’ex tentatore di Temptation Island ha vissuto un’esperienza breve nella Casa, durata circa un mese, ma di recente è tornato sull’argomento rispondendo alle domande di una giornalista di FanPage.

Punzo ha raccontato che la sua partecipazione sarebbe nata da una telefonata nella quale, stando alla sua versione, erano coinvolti Fabrizio Corona, Alfonso Signorini e un’autrice del programma. Nel corso dell’intervista ha dichiarato:

“Il GF l’ho fatto attraverso Fabrizio Corona: me l’ha proposto quattro volte dopo Temptation Island. Alfonso Signorini mi chiamò già per l’edizione precedente a quella alla quale ho partecipato, ma voleva che io entrassi da single e non da fidanzato“.

Parlando con Stefania Rocco di FanPage, l’ex gieffino ha precisato che il primo contatto con la produzione risale al 2021, periodo in cui era sentimentalmente legato a Manuela Carriero. In quel momento, gli autori erano alla ricerca esclusivamente di concorrenti single. La situazione, però, è cambiata l’anno successivo, dopo la fine della relazione. Punzo ha spiegato:

“Quando sono entrato nell’edizione 2022/2023 ero già tornato single. Fu durante il primo contatto con il GF 2021/2022, avvenuto subito dopo Temptation Island, che mi chiamò Alfonso per propormi il GF ma in quel periodo frequentavo Manuela Carriero e risposi che non mi interessava. In quel periodo cercavano solo ragazzi single. Ma nessuno mi chiese di lasciare la mia fidanzata. Mi dissero solo che un concorrente fidanzato non rispondeva al profilo che stavano cercando“.

Nel suo racconto, Luciano Punzo ha ribadito che il ruolo di Fabrizio Corona sarebbe stato determinante anche nella fase finale del suo ingresso nel reality. Dopo la rottura con Manuela e l’avvio di nuovi progetti professionali, sarebbe arrivata un’ulteriore proposta:

“Poi la storia con Manuela finì e, tramite il mio agente Alex Pacifico, cominciai a occuparmi di cinema. Qualche tempo dopo Fabrizio mi richiamò per invitarmi di nuovo a fare il GF, e io decisi di accettare. Così entrai nella Casa“.

Il legame tra il nome di Corona e il Grande Fratello non è nuovo. Proprio nei giorni scorsi, l’avvocato di Alfonso Signorini, Andrea Righi, ha riferito di aver letto su diversi organi di stampa che Fabrizio Corona, durante un interrogatorio in Procura a Milano, avrebbe menzionato l’esistenza di una sua agenzia impegnata nel “procurare la possibilità di entrare al GF”. Un dettaglio che continua ad alimentare discussioni e polemiche sul dietro le quinte del reality.