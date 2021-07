Pamela Barretta dopo il trono over di Uomini e Donne è rimasta nel cuore della gente comune. Per questo motivo, nelle sue storie di Instagram ha voluto raccontare un episodio particolare.

Mentre si recava dal suo parrucchiere di fiducia, Pamela Barretta stava percorrendo a piedi le strade di Brindisi, la sua città. Ad un certo punto punto si è resa conto di essere seguita da un perfetto sconosciuto.

L’ex dama del trono over di è resa conto di essere letteralmente pedinata da uno stalker che la stava seguendo a bordo della sua automobile:

Un maniaco mi ha seguita in auto, a Brindisi, in pieno centro, stavo andando dal parrucchiere e ho iniziato a correre. Non sono riuscita a prendere la targa della macchina perché ero presa a correre. Era straniero, non so dirvi altro se non quello che vi ho raccontato già.

Inizialmente avevo sottovalutato la cosa – ha raccontato la Barretta su Instagram – Noi donne dobbiamo seguire il nostro sesto senso sempre, perché è infallibile. Anche io dovevo ascoltarlo. Sapevo di dover andare in macchina anche se il parrucchiere era vicino, invece poi non l’ho presa.