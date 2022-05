Ex di Uomini e Donne lasciata pochi giorni prima del matrimonio

Ginevra Lambruschi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha svelato sui social la fine della sua storia d’amore con Mirko Antonucci, calciatore del Cittadella e padre di sua figlia Sophie.

Ciao ragazzi, volevo giustificare l’assenza di questi giorni per me molto difficili. Sono stata lasciata dal mio “ex compagno” a pochi giorni dalle nozze. Sto cercando di realizzare e mettere insieme i pezzi. MI rialzerò da sola e farò da mamma e da papà. Ringrazio i miei genitori che mi stanno vicino e non mi abbandonano. In questo momento la mia priorità è Sophie.