Ex corteggiatore vittima di un grave incidente: come sta

Uomini e Donne, Gianmarco Meo coinvolto in un incidente stradale: come sta l’ex corteggiatore

Gianmarco Meo ha raccontato ai suoi follower di essere rimasto coinvolto in un incidente automobilistico, condividendo sui social le immagini della vettura gravemente danneggiata.

L’ex protagonista di Uomini e Donne, conosciuto dal pubblico per la partecipazione alla scorsa edizione del programma come corteggiatore di Francesca Sorrentino, era stato molto apprezzato dagli spettatori per la sua spontaneità. Molti speravano che l’ex tronista scegliesse proprio lui, anche se poi Francesca aveva deciso di approfondire la conoscenza lontano dalle telecamere con Gianluca Costantino.

Negli ultimi tempi tra Gianmarco e Francesca non sono mancati scambi polemici sui social, ma stavolta l’ex corteggiatore ha deciso di parlare di un episodio che lo ha riguardato personalmente e che nulla ha a che fare con la sfera sentimentale.

Meo, infatti, ha pubblicato alcune foto che mostrano chiaramente la sua auto distrutta dopo il violento impatto. Nel post ha voluto lanciare un messaggio ai suoi seguaci, invitandoli a non rimandare ciò che conta e rivelando come sta dopo lo spavento. Ha scritto:

«Amate quella persona, fate quel viaggio, date quel bacio. Fate tutto quello che vi sentite e subito! Godetevi la vita perché può essere un mozzico, ringrazio Dio per avermi salvato! Grazie a tutte le persone che mi hanno scritto, sto bene a presto.»

Successivamente ha aggiunto un’altra riflessione:

«Non è lusso avere un’auto enorme. Non è lusso avere un orologio che costa più di uno stipendio. Non è lusso collezionare cose che brillano. Il vero lusso è svegliarti la mattina e avere un corpo che risponde. Che ti fa correre, allenare, ridere, giocare. Che ti permette di vivere senza dolori, senza limiti. Perché le cose belle della vita sono altre da quelle che rincorriamo. Perché quello sì, è il lusso più grande. Non so se riuscirò a rispondere a tutti, ma GRAZIE. Sto bene e non mi sono fatto nulla. Ho postato tutto questo solo per far capire che ad oggi la felicità è un’altra cosa da quello che si ricerca, in questa vita così frenetica date peso alle piccole cose agli attimi.»

Secondo quanto dichiarato da lui stesso, dunque, Gianmarco sta bene e non ha riportato conseguenze fisiche, nonostante i danni ingenti al veicolo. L’ex corteggiatore ha spiegato di aver scelto di condividere quanto accaduto per ricordare l’importanza delle piccole cose e della gratitudine quotidiana.