Ex coppia di Temptation Island si lascia: lui ritrova l’amore

Ex coppia di Temptation sposata, si lascia e adesso lui sta con un’altra

Temptation Island, Stefano Socionovo ha una nuova compagna dopo la fine del matrimonio con Claudia Venturini

Dopo un lungo silenzio, Stefano Socionovo torna a far parlare di sé, e questa volta non per questioni legate al passato. L’ex protagonista di Temptation Island, che il pubblico ha conosciuto insieme a Claudia Venturini, sembra aver voltato definitivamente pagina. Archiviato il matrimonio con la ex moglie, oggi nella sua vita c’è un nuovo amore.

La storia tra Stefano e Claudia era nata prima della loro partecipazione al noto docu-reality di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia. Avevano deciso di mettersi in gioco durante la nona edizione del programma, in un momento delicato per la loro relazione. La convivenza forzata ai tempi della pandemia aveva messo a dura prova il loro equilibrio di coppia, tanto da portarli a chiedersi se fossero davvero pronti al matrimonio.

Il percorso all’interno del programma: usciti insieme e subito dopo le nozze

Durante il percorso a Temptation Island, Claudia aveva confessato di avere più di un dubbio sul passo che stavano per compiere, parlando apertamente del suo malessere e di una crescente distanza emotiva. Dal canto suo, Stefano lamentava una mancanza di impegno da parte della compagna, soprattutto per quanto riguardava la sua situazione lavorativa.

Nonostante le difficoltà, i due avevano deciso di uscire insieme dal programma, chiedendo un falò di confronto anticipato. Pochi mesi dopo, avevano effettivamente coronato il loro sogno e si erano sposati.

La rottura

Il lieto fine, però, è durato poco. Nel 2023 la coppia si è separata, come confermato dallo stesso Socionovo attraverso un messaggio condiviso sui social. In quel post, molto sentito e personale, Stefano parlava della fine del matrimonio come di una lezione di vita, riconoscendo la necessità di mettere sé stesso al primo posto, dopo aver spesso dato la priorità al benessere degli altri.

Lui ritrova l’amore

Oggi, a distanza di due anni dalla rottura, Stefano sembra aver trovato un nuovo equilibrio affettivo. Nei giorni scorsi ha pubblicato alcune foto sul suo profilo Instagram in compagnia della nuova fidanzata. Non si conosce molto di lei, poiché non appartiene al mondo dello spettacolo, ma le immagini raccontano momenti semplici e felici: vacanze al mare, uscite romantiche, giornate spensierate lontano dalla routine.

Un nuovo capitolo per l’ex volto del reality, che dopo un periodo complicato sembra finalmente pronto a rimettere al centro la serenità e una relazione più matura. E, stavolta, lontano dai riflettori.