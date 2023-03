Ex del Grande Fratello Vip, frecciatine e passi indietro prima della finale

Ex concorrenti del Grande Fratello Vip, frecciatine e passi indietro prima della finale: Oriana, Giaele e Micol “prese di mira”

Tempo di finale della Casa del Grande Fratello Vip. Il prossimo lunedì 3 aprile 2023 sarà eletto il vincitore della settima edizione del reality show, non senza problematiche, frecciatine, criticità ed anche passi indietro.

Tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip non corre buon sangue e, proprio Charlie Gnocchi ha mostrato, di recente, di non essere un fan delle “OMG” (Oriana, Micol e Giaele).

Le tre concorrenti in finale si sono meritate la condivisione di una vignetta che ha fatto storcere il naso agli estimatori, eccolo a seguire:

E se Charlie Gnocchi ha mostrato poca simpatia per le tre finaliste, Davide Donadei ha condiviso un pensiero su Luca Onestini, svelando di essersi ricreduto su di lui:

Sapete qual è il mio rimpianto legato al Gf? E’ Luca Onestini. Nell’ultimo mese ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo riso come dei pazzi! Mi è dispiaciuto non passare più tempo con lui dopo un piccolo litigio iniziale in sauna. Gli dissi: “Io sono una persona che se pensa di avere un’idea sbagliata su di una persona, fa un passo indietro…” ed ecco, io lo faccio con lui!

Cosa ne pensate di questi ultimi movimenti social degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip?