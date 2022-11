Due ex del Grande Fratello Vip svelano il loro dramma dopo la squalifica: ecco di chi si tratta

Nella Casa del Grande Fratello Vip, in sette edizioni con protagonisti volti famosi, non tutti hanno avuto successo, affetto e popolarità. Alcuni vipponi squalificati, hanno dovuto affrontare non poche problematiche.

Due ex del Grande Fratello Vip svelano il loro dramma dopo la squalifica

Ne sanno qualcosa Filippo Nardi e Stefano Bettarini, entrambi squalificati dal Grande Fratello Vip. Intervistati tra pagine del settimanale Nuovo, hanno raccontato le loro difficoltà dopo aver partecipato al reality show.

Ad aprire le danze ci ha pensato Bettarini:

Dopo la squalifica ho ricevuto poca solidarietà. La maggior parte dei colleghi e degli amici che ritenevo importanti nella mia vita sono spariti. Sono rimasti però quelli veri, pochi ma buoni come si dice. Fondamentale è stata la presenza della mia compagna.

Anche Filippo Nardi ha svelato di avere ricevuto insulti e commenti negativi che hanno coinvolto pure il figlio Zachary:

Dopo la squalifica sono stato riempito di insulti e di minacce sui social che hanno coinvolto pure mio figlio etichettando qualcuno come bullo, violento e sessista, com’è successo a me, lo mandate alla gogna mediatica con pesanti conseguenze sulla sua carriera.