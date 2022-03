Antonio Medugno dopo il Grande Fratello Vip salirà sul trono di Uomini e Donne? Intervistato da SuperGuidaTV, il tenerissimo tiktoker non esclude questa golosissima opportunità.

Se mi piacerebbe tornare in veste di tronista a Uomini e Donne? Magari! Finora mi affascina di più l’idea di tornare come tronista piuttosto che di partecipare ad un altro reality. E’ un’occasione che coglierei al volo considerando che in questo momento della mia vita non ho neanche dei legami.