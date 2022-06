Valeria Marini, secondo il buon Alberto Dandolo, sarebbe stata scartata da Tale e Quale Show dopo aver sostenuto i provini della nuova stagione in partenza a settembre che vedrebbe a bordo già alcuni ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Ha sostenuto un faticoso provino per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show, ma non sarebbe stata scelta per far parte del cast. – scrive Dandolo su Oggi – Adesso a corteggiarla con insistenza è Milly Carlucci, desiderosa di avere Valeriona tra i futuri concorrenti di Ballando con le stelle.