Andrea Zelletta ospite del GF Vip Party con Giulia Salemi e Gaia Zorzi, ha svelato un retroscena finora inedito sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, spiegando per quale motivo si era dovuto allontanare dalla Casa per un po’ di tempo.

Cosa è successo? Un casino, perché sono stato nominato e sono quasi uscito, quindi! Allora, anche se gli autori non vogliono, lo dico lo stesso, tanto dove stavo stavo. Adesso tutti gli autori mi chiameranno dicendomi che non lo dovevo far sapere. Io lo dico e svuoto il sacco.

Sono stato in un camper/roulotte, che forse non riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare ogni mio movimento. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso con la tendina e appena la aprivo c’era lui che mi sgridava. Fatto sta che poi alla fine mi mettevo lì a origliare e sentivo quello che diceva.