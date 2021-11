Ex concorrente del Grande Fratello Vip contro Drag Race Italia: “Tutti vestiti di carnevale…”

L’esordio di Drag Race Italia su Discovery+ è andato molto bene. La cosa non deve essere piaciuta ad un ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha deciso di commentare in maniera discutibile.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip contro Drag Race Italia

Condividendo una clip dello show, Salvo Veneziano ha scritto al seguito: “Bel programma… tutti vestiti a carnevale…”, con tanto di faccine che vomitano.

Io, tra l’altro, credo fortemente che questo commento mascherato da critica (eccessiva) nasconda altro, ma va bene (no, non va bene affatto amici… ovvio).

Tommaso Zorzi, Chiara Francini, Priscilla e le straordinarie Queens hanno confezionato uno show bello, divertente e innovativo: accettatelo e basta!

Discovery+ snocciola i primi dati di #DragRaceItalia: “Miglior esordio di sempre su @discoveryplusIT” con +30% di consumo. Su Facebook, Instagram, Twitter e TikTok oltre 8.000.000 di impression e ha superato 900.000 utenti, con più di 5.800.000 videoview pic.twitter.com/VBXZoRKNDT — Andrea Conti (@IlContiAndrea) November 22, 2021