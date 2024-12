Ex del Grande Fratello smonta Lorenzo e Shaila, svela per chi fa il tifo e dichiara: “Ecco chi porterei a cena!”

Iago Garcia, attore spagnolo noto al pubblico italiano, è stato eliminato prematuramente da questa edizione del Grande Fratello, lasciando molti spettatori con l’amaro in bocca. Nonostante la sua breve permanenza nella Casa, il suo carattere schietto e il suo aplomb lo hanno reso uno dei protagonisti più discussi.

Iago Garcia dopo il Grande Fratello: le critiche a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Durante il suo percorso, Iago non ha risparmiato critiche, soprattutto nei confronti di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, accusandoli di essere poco spontanei e di “recitare” nella loro relazione: “Lui continua a comportarsi in un modo che non mi piace”, ha dichiarato l’attore durante un’intervista a GF Daily, condotto da Rebecca Staffelli.

Tra gli inquilini della Casa, però, ha mostrato simpatia per alcuni concorrenti: “Faccio il tifo per Tommaso, Luca, Helena, Javier… ce ne sono parecchi”.

La cena ideale: Helena e la sua “verità”

Parlando delle donne della Casa, Iago ha scelto Helena come possibile partner per una cena:“È come un iceberg, quindi forse la posso sciogliere, in una di quelle cene in cui mi può raccontare tutta la sua verità”.

Tuttavia, Iago ha tenuto a precisare che nessuna relazione amorosa lo ha coinvolto nel reality, nemmeno con Amanda Lecciso, con cui molti spettatori lo avevano “shippato”: “Tutte le donne erano interessanti, però non per un rapporto di coppia, semplicemente per il fatto di conoscerle”.

Rimpianti e nuove scoperte

Tra i rimpianti più grandi di Iago Garcia emerge il desiderio di condividere maggiormente aspetti della sua vita personale, soprattutto legati alla sua famiglia: “Mi sarebbe piaciuto che si conoscesse di più della mia vita, del mio passato, di mia mamma. Ancora non avete scoperto i miei segreti!”.

Infine, l’attore ha concluso riflettendo sul valore delle relazioni costruite nella Casa e sulla sua esperienza nel reality:

“Penso di aver conosciuto amicizie vere, ma bisogna verificarlo fuori. Sono stato me stesso, che è la cosa più importante per me”.