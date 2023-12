Spunta un rumors croccantissimo dopo l’ultima puntata del Grande Fratello. In attesa di poter assistere al prossimo appuntamento (che non andrà in onda stasera e qui vi spieghiamo anche perché), è spuntato oggi un rumor su una ex concorrente, la quale nell’ultima puntata avrebbe creato un po’ di caos in studio.

“Ex concorrente del Grande Fratello si arrabbia e lascia lo studio”: il rumor

A sollevare il pettegolezzo ci ha pensato la regina del gossip (sui social), ovvero Deianira Marzano. A quanto pare, una ex concorrente del Grande Fratello se la sarebbe presa con un altro ex inquilino, “reo” di essere riprese più degli altri. Ecco cosa si legge sulla segnalazione giunta a Deianira:

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, mio cognato che lavora come cameraman mi ha detto che due ospiti, cioè in particolare XXX si è alzata ed è andata via. Poi è tornata a protesta che Lorenzo, il ciabattino, veniva sempre ripreso e gli altri meno. Ha anche detto: “Questo baffettino con la tovaglia per vestito”. Vabbè comunque poi è tornata in studio.

Ma di chi si sarebbe trattato? Secondo alcuni utenti la protagonista del gossip sarebbe Samira Lui, di fatto quasi mai ripresa nel corso dell’ultima puntata, pur essendo seduta in prima fila. Qualcuno l’avrebbe vista persino arrabbiata:

In un’inquadratura ho visto Samira Lui molto arrabbiata. Sarà lei?

Deianira, dopo aver raccolto le varie reazioni social, ha chiuso il capitolo commentando: