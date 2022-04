Supervivientes sta per ripartire ed intanto, come spesso accade, nel suo cast di concorrenti anche quest’anno attinge dai reality nostrani. Un’ex concorrente del nostro GF Vip, infatti, sta per sbarcare direttamente nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi!

Dal GF Vip a Supervivientes: arriva Mariana Rodriguez

Lei è Mariana Rodriguez, la modella venezuelana, ha preso parte della prima edizione del Grande Fratello Vip, nel 2016. Adesso è pronta a sbarcare in un nuovo reality, Supervivientes. Nel video di presentazione ha commentato:

Ciao amici, che ne dite? Mi chiamo Mariana Rodríguez e sono una delle concorrenti del reality show ‘Supervivientes’ di quest’anno 2022. Non vedo l’ora che tutto questo inizi perché voglio davvero partecipare e soprattutto vincere. Andiamo! Per favore, Spagna, spero che mi adotti. Vi mando un bacio enorme!

Mariana Rodriguez, secondo quanto riportato dal portale ufficiale del reality spagnolo, è la settima concorrente confermata a Supervivientes 2022. Ecco cosa si legge nella sua scheda:

La modella venezuelana ha già esperienza nella realtà: ha partecipato alla versione italiana del Grande Fratello Vip, ma ora ha davanti a sé la sfida più grande della televisione: Supervivientes! Mariana Rodríguez (Venezuela, 1991) è nata a Caracas ed è la più giovane di quattro figli. Ha lavorato come modella, ma è diventata famosa in televisione. Ha lavorato in diversi programmi televisivi italiani ed è stata anche un’attrice cinematografica. Nel 2016 è entrato per partecipare alla versione italiana del Grande Fratello. Ha trascorso 43 giorni in casa ed è stata la quinta espulsa del reality. Attraverso il suo account Instagram possiamo conoscerla un po ‘meglio. Ama la moda, ma anche godersi il sole, la spiaggia e lo sport.