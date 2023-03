Alex Belli non si è mai nascosto dietro un dito. Per questo motivo, in questi giorni, ha “ribaltato” pubblicamente Edoardo Tavassi ed ha fatto il tifo per Antonella Fiordelisi, invogliando i follower a regalarle la finale del Grande Fratello Vip.

Ex del GF Vip sostiene Antonella e “demolisce” Tavassi: “Subdolo”

Il man della factory si è perfettamente trovato d’accordo con il pensiero di Sonia Bruganelli che non ha mai nascosto la sua insofferenza nei confronti di Tavassi:

Devo dirvi che sono completamente d’accordo con Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del Grande Fratello.A mio avviso rovina completamente il clima nella Casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!

Di contro, Alex ha espresso il suo sostegno pubblico nei confronti di Antonella Fiordelisi, invitando i follower a votare per lei e portarla in finale:

Può piacere o non piacere ma una cosa è certa: ha retto lei l’intera edizione del GF Vip perciò merita assolutamente la finale. Forza Antonella, la Factory è con te!