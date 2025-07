Ex concorrente del Grande Fratello aggredito con i pomodori fuori casa

Una notizia che lascia perplessi: un ex concorrente del Grande Fratello aggredito con un lancio di pomodori.

Ex concorrente del Grande Fratello aggredito con un lancio di pomodori fuori casa: “Un episodio spiacevole”

Mentre cresce l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, un fatto decisamente inaspettato ha riportato l’attenzione su un ex protagonista del reality. A raccontare l’accaduto è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha riportato un episodio piuttosto spiacevole avvenuto nella notte:

“Stanotte un ex concorrente del Grande Fratello è stato vittima di un episodio increscioso fuori dalla propria abitazione: ignoti hanno lanciato pomodori contro di lui mentre rientrava a casa. Per motivi di privacy non sono stati diffusi nomi, poiché sono in corso le indagini delle autorità competenti”

Chi è che ha ricevuto pomodori? Ora sono curiosa pic.twitter.com/XqfaylbARQ — gessy (@gessy2023) July 23, 2025

Secondo quanto rivelato, un ex concorrente del programma sarebbe stato vittima di un’aggressione simbolica: mentre stava rientrando nella sua abitazione, alcune persone – al momento ignote – avrebbero iniziato a lanciargli contro dei pomodori, sorprendendolo all’ingresso di casa.

L’identità del diretto interessato non è stata resa nota, per tutelarne la privacy e perché sono in corso accertamenti da parte delle autorità, che stanno indagando per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabili.

Un ritorno alle origini per il Grande Fratello

Nel frattempo, si scaldano i motori per la nuova edizione del Grande Fratello (qui per la prima probabile concorrente), che tornerà sugli schermi nel prossimo autunno con diverse novità. La conduzione passerà a Simona Ventura, mentre la durata sarà ridotta a 100 giorni, come nelle edizioni storiche del programma.

Altra novità importante riguarda il cast: niente influencer né TikToker, poiché la produzione ha deciso di puntare su un cast totalmente NIP (non famosi), per tornare allo spirito originale del reality.

Un clima da chiarire

L’episodio accaduto all’ex concorrente ha acceso il dibattito sui social, dove molti utenti si sono detti sorpresi e preoccupati da un gesto che, seppur apparentemente goliardico, assume i contorni di una vera e propria intimidazione.

In attesa di aggiornamenti sull’indagine, il caso resta avvolto nel riserbo, ma conferma quanto l’esposizione mediatica post-reality possa a volte trasformarsi in un’arma a doppio taglio per chi ne ha fatto parte.