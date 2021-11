Ex collega di reality prende in giro Soleil e Alex Belli al GF Vip: il commento “incriminato”

Marina La Rosa, ex collega di reality di Soleil Sorge (hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi), sbarca su Twitter e lancia una bella frecciatina al Grande Fratello Vip citando Alex Belli e l’italo americana.

Marina La Rosa prende in giro Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli parlando del suo rapporto con Soleil Sorge al GF Vip, lo ha definito molto forte anche per via di una sorta di “attrazione artistica”. Questa frase ha generato gli sfottò del web, Marina La Rosa compresa che, per l’occasione, ha rispolverato il suo profilo ufficiale di Twitter:

Da oggi ho deciso di usare Twitter.

Così, perché sento un’improvvisa

chimica artistica.#GFvip — Marina La Rosa (@marinalarosa1) November 8, 2021

Marina parla di Soleil durante una diretta Instagram