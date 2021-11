A parlare di Alex Belli – non è chiaro se per prendere o meno le sue difese – nelle passate ore è stata anche una persona che l’attore lo conosce bene, avendo lavorato insieme nella soap CentoVetrine che lo ha reso celebre. Si tratta di Emanuela Tittocchia, intervenuta ieri nel corso della trasmissione Pomeriggio 5.

L’attrice ed opinionista ha confermato al programma di Barbara d’Urso di conoscere molto bene Alex Belli, avendo lavorato a lungo insieme. In merito ai “difetti” dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, Emanuela Tittocchia ha confermato:

Le sue dichiarazioni iniziali, tuttavia, prevedono un grosso “ma”, che è stato ben presto svelato:

Ma… non è che proprio la fedeltà e comunque l’attenzione da questo punto di vista sia il suo forte. Io non mi sarei mai messa con Alex proprio per questo motivo perché mi farebbe morire uno così! Perchè lui è così!