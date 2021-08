Ex cantanti di Amici al Grande Fratello Vip? Ecco chi sono

Due ex cantanti di Amici di Maria al Grande Fratello Vip? Secondo ciò che si legge tra le pagine dell’ultimo numero di Oggi, potrebbero entrare in Casa due volti che hanno partecipato al talent show.

Due ex cantanti di Amici al Grande Fratello Vip?

Chi sono i due nomi che si aggiungono alla lunga lista dei provini e possibili concorrenti del Grande Fratello Vip? Uno è Luca Vismara e l’altro Moreno Donadoni.

Il primo era già stato anticipato dai colleghi di Biccy ed infatti, il nome di Vismara compare nella lista dei possibili concorrenti ormai da giorni.

Il nome di Moreno, invece, è una novità. Dopo l’Isola dei Famosi il rapper è sparito dai “radar” salvo ritornare in queste settimane con alcune paparazzate sui giornali di gossip che lo ritraggono al fianco di una nuova fidanzata.

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Pamela Prati (showgirl)

Nicola Pisu (figlio di Patrizia Mirigliani)

Tommaso Eletti (Temptation Island)

Giucas Casella (paragnosta)

Moreno (rapper)