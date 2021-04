Ex cantante di Amici 20 svela un retroscena hot su Enula – VIDEO

Arianna Gianfelici dopo la sua eliminazione da Amici 20 ci sta regalando un retroscena dietro l’altro. Dopo aver parlato della sua amicizia particolare con Deddy, ha anche rivelato un retroscena hot sulla sua ex collega di canto, Enula Bareggi.

Durante una diretta Instagram insieme a Ibla e Riccardo Guarnaccia, la ex cantante di Amici 20 ha risposto ad una domanda di una fan che chiedeva se in casetta gli allievi potessero fare sesso.

Dopo la risposta negativa da parte di Ibla, Arianna ha tirato in ballo un episodio proprio con protagonista Enula:

No raga dobbiamo rispondere a questa domanda: si può fare sesso in casetta oppure no, dato che ci sono le telecamere? Proprio no. Io mi ricordo di quando Enula ha detto ‘Io manco posso fare niente, perché internet al bagno non mi prende’.

“Arianna, non parliamo di gente che non c’è”, ha replicato Ibla ma ormai era troppo tardi e il VIDEO è immediatamente diventato virale facendo il giro della rete e potete visionarlo in apertura del nostro articolo.

Io e Deddy diciamo che avevamo un rapporto che non si capiva, se era amicizia o qualcosa in più. Già prima di Amici poi appena è entrato ad Amici siamo stati molto legati per un po’ di giorni, dopo un po’ però iniziavamo in alcuni momenti a non andare d’accordo fino poi a decidere di rimanere solamente buoni amici per il bene di tutti e due e per non rovinarci il percorso.

Lui si è messo con Rosa tanto tempo dopo, per questo dico che non c’è stato nessun palo da parte di nessuno dei due, anzi. Quindi il pensiero che ho espresso non era un ‘non mi piacciono perché sono gelosa’ anzi, insieme sono pure fighi e ieri sera mi hanno fatto emozionare. Perché sono stati due compagni di viaggio per me, e se sono felici sono felice per loro. Il mio pensiero è stato un pensiero puramente ARTISTICO.

E ora potete dire ‘falsa, sei gelosa’, dite tutto ciò che volete, io la mia verità l’ho detta in questo messaggio e lui potrà confermare una volta fuori da lì. Quindi tutto qua, baci.