Secondo le chicche di gossip del settimanale Chi Magazine in uscita oggi con il suo nuovo numero, gli ex fidanzati di Belen Rodriguez avrebbero ritrovato l’amore e il sorriso tra le braccia di un’altra persona.

Gli ex di Belen Rodriguez ritrovano l’amore

Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone. C’è da dire che con il primo, la “relazione” è durata come un gatto in tangenziale. Per quanto riguarda il secondo, invece, la storia è stata più duratura ed ha lasciato dentro Belen Rodriguez un piacevole ricordo.

Ma cosa ci riferiscono le chicche presenti all’interno del settimanale diretto da Alfonso Signorini?

Gianmaria Antinolfi e Andrea Iannone, entrambi ex di Belen Rodriguez, hanno ritrovato l’amore. Antinolfi è volato al caldo insieme a Soleil Stasi; il pilota Iannone invece ha perso la testa per una ragazza sudamericana che definisce “mi persona favorita”.

Belen parla di Antonino Spinalbese