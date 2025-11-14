Ex ballerino di Amici diventa padre: le prime foto con la figlia

Rafael Quenedit, ex allievo di Amici, è diventato papà: la prima foto con la figlia Sienna

Un momento speciale per Rafael Quenedit, il ballerino che il pubblico ha conosciuto ad Amici 18 e che nel 2019 conquistò la vittoria nella categoria danza. Oggi, a 28 anni, ha accolto la sua prima figlia ed è apparso sui social mentre la tiene tra le braccia. A rendere pubblica la notizia è stata la compagna Melissa, che ha condiviso su Instagram lo scatto della loro famiglia appena nata.

La bambina è venuta al mondo il 6 novembre 2025, ma i due hanno deciso di godersi in totale tranquillità i primi giorni da genitori prima di annunciare l’arrivo della piccola. Nel post, Melissa ha raccontato l’emozione di questo momento, spiegando quanto la nascita di Sienna Josephine abbia cambiato tutto per loro. Rafael ha aggiunto una frase breve ma intensa: “Un amore inspiegabile”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da M e l i s s a Gelfin (@melissa_j_gelfin)

La gravidanza era stata resa nota lo scorso agosto e la notizia aveva attirato l’attenzione anche di Alessandra Celentano, la maestra che seguì l’artista durante il percorso nel talent di Maria De Filippi. La stessa Celentano aveva sempre espresso grande stima per il ballerino, lodandone disciplina, forza e capacità tecniche.

Rafael oggi

Oggi Rafael vive a Cincinnati, in Ohio, insieme a Melissa, anche lei ballerina. La sua carriera prosegue tra tournée internazionali ed esibizioni prestigiose, che lo hanno portato a esibirsi in Europa, Nord America e America Latina. Nel suo curriculum compaiono medaglie d’oro in importanti concorsi a L’Avana e Città del Capo e il premio per la Migliore Performance Artistica al XX Concorso Internazionale di Danza dell’Avana. Sui social documenta spesso i propri viaggi, gli allenamenti e la vita lontano dalla scena televisiva, sempre legata alla danza.

La nascita di sua figlia segna un nuovo capitolo, e lo scatto condiviso sui social ha già emozionato moltissimi fan che seguono ancora con affetto l’ex allievo di Amici.