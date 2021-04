Valentin Dumitru è stato uno dei ballerini più discussi della passata edizione del serale di Amici. Dopo essersi lasciato con Francesca Tocca di lui non si sentito molto parlare fino a… oggi. Ed infatti l’ex volto del talent ha deciso di schierarsi dalla parte di Martina Miliddi e prenderne le difese.

Mi avete chiesto in tanti un’opinione per quanto riguarda Martina. Non ho mai parlato o risposto ai commenti negativi della gente nemmeno quando la cosa riguardava me in prima persona, perché l’unica cosa che la gente aveva da commentare male su di me riguardava il mio carattere…

In questo modo ha esordito Valentin su Instagram per poi aggiungere:

Per quanto riguarda Martina, giuro che non la conosco personalmente e nemmeno di vista, non ci siamo mai incontrati nemmeno nel mondo di ballo primo perché lei, da quello che ho capito, non ha mai ballato in coppia e quindi non ha mai fatto gare di coppia.

Comunque, non voglio fare l’avvocato di nessuno però vedo un sacco di gente che parla male di lei, gente che butta dei giudizi a caso, gente che non sa veramente niente di ballo, ma anche gente che è esperta: tutti a parlare male di lei, tutti a fare comparazioni tra X e Y senza pensare però che alla fine è solo una ragazza di 20 anni, una ragazza che sicuramente ha fatto un sacco di sacrifici fino adesso e una ragazza che vuole soltanto crescere nella vita come tutti noi.

Ha fatto il casting e prosegue il suo percorso nel bene e nel male nella scuola…