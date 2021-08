Ex ballerino di Amici al compleanno di Madonna: ecco di chi si tratta

Madonna un paio di giorni fa (il 16 agosto) ha festeggiato il suo 63esimo compleanno. La Regina del Pop internazionale ha organizzato il suo party esclusivo in Italia e più precisamente in Puglia dove c’era anche un ex ballerino di Amici di Maria.

A immortalare il compleanno di Madonna sui social ci ha pensato Joshua Lee Cummings che su Instagram ha postato un video che la ritrae in splendida forma.

All’evento esclusivo era presente anche il ballerino napoletano Daniele Sibilli, eliminato da Amici nella famosa trasmissione televisiva italiana, ma contattato poco dopo dalla popstar, con cui è nato un ottimo rapporto di amicizia.

Ed infatti proprio il ballerino da un paio di anni ormai fa parte del corpo di ballo di Madonna.

Tra gli altri ospiti anche Maha Dakhil Jackson, nota agente di Hollywood, e la costumista B. Akerlund.

A contattarmi fu Megan Lawson, la sua coreografa. Per quella performance facemmo due giorni di prove. – svela l’ex volto di Amici al Messaggero – Ballai sulle note di Vesuvio, una canzone popolare napoletana che lo staff aveva voluto ascoltare prima.

C’erano delle parti fissate con la coreografa, ma per il resto era tutto improvvisato. Per come sono curati, i suoi compleanni ti fanno provare la sensazione di vivere nel Paese delle meraviglie.

Eravamo a Borgo Egnazia (un resort, ndr). Madonna mi mandò a chiamare da suo figlio David: Ti piacerebbe lavorare con me?, mi disse. Rimasi senza parole. Poi le risposi: Certo, sarebbe un sogno.

L’anno dopo festeggiò il compleanno a Marrakech. Mi chiamarono di nuovo. Ballai nel deserto, intorno al fuoco: un’esperienza indimenticabile. Nell’ottobre del 2018 una nuova chiamata: Madonna vorrebbe averti in tour con lei il prossimo anno. Ma non sono passato per scorciatoie: come tutti gli altri ho dovuto partecipare alle audizioni.