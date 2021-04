Ex ballerino di Amici 20 svela un retroscena sulla vita in casetta: “30 minuti senza telecamere…”

Riccardo Guarnaccia, ex ballerino di Amici 20, ha rivelato alcuni dettagli croccanti sul talent show? A quanto pare, secondo ciò che riportano gli amici di Twitter, sembrerebbe che nel periodo natalizio siano stati concessi ai ragazzi in casetta 30 minuti di libertà lontani dalle telecamere.

“Comunque Riccardo in diretta ha detto che durante il periodo di Natale gli facevano togliere i microfoni e li facevano andare in un giardino senza telecamere per mezzora, a coppie”, scrivono i nostri amici di Twitter.

Comunque Riccardo in diretta ha detto che durante il periodo di Natale gli facevano togliere i microfoni e li facevano andare in un giardino senza telecamere per mezz’ora, a coppie — vero💘 (@vistanno) April 5, 2021

Purtroppo il video della diretta non è stato registrato e quindi non ci sono prove concrete dell’accaduto. Nonostante questo, dubitiamo che l’ex ballerino di Amici 20 possa avere mentito.

Lui ha detto che una volta è andato con rosa e una con deddy

Le casualità della vita — vero💘 (@vistanno) April 5, 2021