Vi ricordate di Maria Zaffino? La ballerina professionista era una delle protagoniste più amate di Amici di Maria De Filippi. Oggi, ad appena 44 anni sta per diventare nonna.

Maria durante Amici aveva avuto una breve relazione con Michele Maddaloni, anche lui ballerino del talent show. Oggi la ballerina è felicemente insieme al compagno da anni, così come mostra su Instagram.

La figlia Chiara è incinta di 37 settimane.

In una intervista del 2014 Marina Zaffino aveva parlato molto bene di Amici di Maria De Filippi:

E’ stata un’esperienza bellissima e non posso negare che mi manca, mi mancano molti aspetti della vita all’interno del programma e delle sale di danza. Negli ultimi anni non ero presente come ballerina professionista nelle dimostrazioni, ma come assistente dei ragazzi e dei professionisti, sicuramente è un ruolo di importanza professionale maggiore e di questo sono molto fiera.