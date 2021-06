Ex ballerina di Amici choc: “Agli assassini di mio padre, andrò a fondo senza pietà!”

In tanti forse ricorderanno ancora Serena Carassai, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, protagonista dell’ottava edizione del talent show di Canale 5 che ha portato al successo numerosi talenti, tra danzatori e cantanti. Nella serata di ieri la giovane ha condiviso un post choc su Instagram che ha lasciato in tanti interdetti, nel quale chiedeva aiuto ai suoi follower.

In fondo all’articolo vi proponiamo il suo post Instagram le cui immagini sono molto forti. Pertanto ne sconsigliamo la visione ai lettori particolarmente sensibili.

Ex ballerina di Amici: il post choc sul padre

La ballerina Serena Carassai, ex allieva di Amici di Maria De Filippi, tre anni fa è rimasta orfana di padre. Una morte che, secondo le sue stesse parole, conterrebbe alcuni coni d’ombra. Oggi, la giovane madre chiede a gran voce che qualcuno possa fornire la verità sulla scomparsa prematura dell’uomo, Remo Carassai.

Quanto accaduto nel marzo del 2018 è spiegato nel post della ballerina che mostra le immagini choc del padre senza vita:

Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi, questo era mio padre 3 anni fa il 2/03/2018, a terra, nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva 4 fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno non si chi ha subito pensato ad un incidente e non ad un presunto omicidio. Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia, e quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post, affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai, un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stato tolto la possibilità di diventare nonno.

Serena ha taggato nel suo post la pagina Instagram del programma Le Iene sperando di poter avere finalmente la giusta attenzione. A seguire il post choc.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Carassai (@serena_carassai_official)