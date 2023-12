Gabriele Lazzaro, amico di Beatrice Luzzi ed ex attore di Vivere, ha rilasciato una intervista a FanPage (cogliamo l’occasione per ricordargli delle nostre domande inviate ormai settimane fa che stanno prendendo polvere tra le mail di Instagram) dove ha parlato di Sara Ricci al Grande Fratello.

Nella Casa del Grande Fratello in molti si sono lamentati dell’atteggiamento snob di Sara Ricci, a tal proposto Gabriele svela:

Sara, in maniera anche poco furba, non si è spogliata dell’allure legato a quei tempi, una sorta di snobismo. Non so se stia recitando un personaggio ma se così fosse, ha imboccato la strada sbagliata. Assumere un atteggiamento così snob non paga.