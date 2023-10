Gabriele Lazzaro, ex attore di Vivere e regista, ha deciso di lanciare l’arco e tutte le frecce (dicono così i giovani?) svelando un retroscena su Massimiliano Varrese e difendendo la nostra Madre Suprema del Grande Fratello: sempre sia Lodata Beatrice Luzzi dei peccatori.

Comunque Beatrice è una grande… per fortuna prima che entrasse nella casa l’avevo messa in guardia da dinamiche che conosco e che anche io ho subito.

Il giorno in cui è uscito di scena dal progetto, in un post ha parlato di ingratitudine scrivendo (forse contro di me?) “non dare perle ai porci”… Sante parole.

Ma Massimiliano Varrese al Grande Fratello è lo stesso che avrebbe dovuto firmare assieme a me la regia di un cortometraggio sul “perdono”? E’ lo stesso che tiene corsi per insegnare a lavorare sulle proprie emozioni? Visti gli attacchi gratuiti contro Beatrice, ben felice di averlo estromesso dal mio film.

Queste le parole di Gabriele su Instagram che ha voluto rispondere anche alle recenti dichiarazioni di Adriana Volpe (cliccare per credere):

Adriana Volpe mi spiace contraddirti. Da ex attore di “Vivere”, confermo che Beatrice ha deciso di sua iniziativa (con coraggio e determinazione) di non continuare a lavorare nella soap. Il personaggio interpretato le stava stretto, perché troppo lontano dai suoi valori e dalla sua personalità.

Non c’è nulla di strano nell’aver sostenuto il provino per Elisa di Rivombrosa: quello della fiction in costume era sì un ruolo “cattivo” ma in costume, legato ad un’altra epoca storica e per questo meno realistico e compromettente della Eva Bonelli di “Vivere”.